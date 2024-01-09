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Мэр Екатеринбурга Орлов получил представление из-за плохой уборки снега

Мэр Екатеринбурга Орлов получил представление из-за плохой уборки снега

Прокуратура Свердловской области вынесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за многочисленных нарушений по содержанию гордорог в зимнее время года, передает корреспондент The Moscow Post в Свердловской области.

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