Мэр Екатеринбурга Орлов получил представление из-за плохой уборки снега

Прокуратура Свердловской области вынесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за многочисленных нарушений по содержанию гордорог в зимнее время года, передает корреспондент The Moscow Post в Свердловской области.
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