Игроки «Кызыл-Жара» о ситуации в Украине: «За мир!»

Казахстанский «Кызыл-Жар» опубликовал пост с подписью «Мы говорим: «Нет войне» с фотографией российского вратаря Мирослава Лобанцева и украинского полузащитника Юрия Бушмана.
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