Google отказалась от обещания не использовать ИИ при создании оружия

Кадр с изображением робота-убийцы Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона / © Lightstorm Entertainment Google не первая компания, которая отказалась от обязательства не создавать «умное» оружие.
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