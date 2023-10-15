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Контрактник Роман Крищенко из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

Контрактник Роман Крищенко из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

Сибиряк служил в должности командира саперно-минерного взвода. За время СВ он дважды был ранен.В городе Куйбышеве Новосибирской области простятся с местным жителем, участником специальной военной операции Романом Дмитриевичем Крищенко.

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