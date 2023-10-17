Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы РХБЗ применили новейшую ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации

Бойцы РХБЗ применили новейшую ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

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