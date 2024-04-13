На нейросетях можно будет зарабатывать. Власти разрабатывают закон об авторских правах на произведения ИИ

Российские власти разрабатывают законопроект об авторском праве на произведения, созданные искусственным интеллектомВ России вносят изменения в законодательство, касающееся авторских прав на произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта.
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