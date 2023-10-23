В Петербурге у храма Георгия Победоносца задержали участника СВО с БПЛА

В Василеостровском районе Петербурга был задержан уроженец Махачкалы днем накануне. Наряд ГИБДД заметил 37-летнего мужчину, когда он запускал беспилотник SYMA недалеко от храма Георгия Победоносца на Мичманской.
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