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В Петербурге у храма Георгия Победоносца задержали участника СВО с БПЛА

В Василеостровском районе Петербурга был задержан уроженец Махачкалы днем накануне. Наряд ГИБДД заметил 37-летнего мужчину, когда он запускал беспилотник SYMA недалеко от храма Георгия Победоносца на Мичманской.

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