Врач рассказал о важности магния для организма

Магний участвует во множестве биологических процессов в организме человека: регулирует работу нервной системы, сокращение и расслабление мышц, водно-электролитный баланс, участвует в формировании костей и зубов.
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