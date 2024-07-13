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Влияние употребления пива на здоровье пожилых людей: новые данные и осторожные выводы

Влияние употребления пива на здоровье пожилых людей: новые данные и осторожные выводы

Влияние употребления пива на здоровье пожилых людей: новые данные и осторожные выводы Ольга ВайленкоАвстралийские ученые провели обширное исследование среди людей старше 60 лет с целью выяснить, как алкогольное потребление, в частности, употребление пива, влияет на риск развития деменции.

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