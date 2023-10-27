На Большой Академической ссора переросла в стрельбу

У одного из подъездов дома на Большой Академической улице поссорились местные жители. У 52-летнего мужчины закончились аргументы, и он направил в компанию из четверых человек пистолет и трижды выстрелил в их сторону, к счастью, ни в кого не попав.
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