Книжка, которая не горит и не тонет

Электронная трудовая книжка является удобным и простым в использовании цифровым инструментом, надежно хранящим весь перечень сведений о трудовой деятельности граждан, включая данные о профессии, переводах на новую должность и изменении наименований предприятий.
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