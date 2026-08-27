Почему прогноз ВТБ по доллару заставляет задуматься о покупке квартиры уже сейчас

Рынок недвижимости редко реагирует на экономические новости мгновенно. Обычно между событием и его последствиями проходит несколько месяцев, за которые большинство людей успевает либо принять решение, либо упустить момент.
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