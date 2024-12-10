Поселок Работино в Запорожской области, который раньше занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ), был настолько сильно разрушен в ходе боевых действий, что его нужно не восстанавливать, а отстраивать заново.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии