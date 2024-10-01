Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Заокеанский провал Зеленского

Заокеанский провал Зеленского

Все мы помним, как обаятельный уголовник Жорж Милославский в известных обстоятельствах проявил способности дипломата и государственного деятеля, уйдя от ответа на неприятный вопрос шведского посла: «Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются.

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