Заокеанский провал Зеленского

Все мы помним, как обаятельный уголовник Жорж Милославский в известных обстоятельствах проявил способности дипломата и государственного деятеля, уйдя от ответа на неприятный вопрос шведского посла: «Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются.
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