Учёные создали датчик для мгновенного обнаружения опасных газов: Где его можно использовать

В России синтезировали новый композит с пористой структуройУчёные из России из Казахстана на основе кремния и оксида цинка синтезировали новый композит, который может пригодиться в производстве датчиков опасных газов.
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