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Ждут своего Машиаха (по нашему, Антихриста)

На телеканале СОЛОВЬЁВ LIVE Игорь Пшечичников говорит о том, что причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке является одержимость ортодоксальных иудеев идеей строительства Третьего иерусалимского храма для воцарения своего мессии - машиаха.

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