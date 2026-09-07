Замгубернатора ХМАО Кольцов, курирующий соцблок, за пять лет увеличил доходы почти вдвое

Доходы заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволода Кольцова, баллотирующегося в окружную думу по Нефтеюганскому одномандатному округу №7, по итогам 2025 года составили 18,98 млн рублей.
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