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Замгубернатора ХМАО Кольцов, курирующий соцблок, за пять лет увеличил доходы почти вдвое

Замгубернатора ХМАО Кольцов, курирующий соцблок, за пять лет увеличил доходы почти вдвое

Доходы заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволода Кольцова, баллотирующегося в окружную думу по Нефтеюганскому одномандатному округу №7, по итогам 2025 года составили 18,98 млн рублей.

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