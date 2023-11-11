Жительница Владивостока возмущена поведением водителей маршрутных автобусов

Жительница Владивостока рассказала о предвзятом отношении водителей маршрутных автобусов. Некоторые пассажиры теперь боятся ездить в общественном транспорте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl.
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