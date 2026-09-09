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Премьер Норвегии: самолет с Зеленским едва не был сбит дроном над Молдавией

Премьер Норвегии: самолет с Зеленским едва не был сбит дроном над Молдавией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что самолет, на котором летел глава киевского режима Владимир Зеленский с супругой из Молдавии в Осло, якобы пытался сбить дрон.

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Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Якобы российский дрон в Лейпциге, теперь дрон в Молдавии, это всё продолжение одной провокационной цепочки Запада. Наверное лучшим решением проблем с укро хунтой, прихлопнуть этого наркофюрера Калибром.