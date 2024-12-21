В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи

Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение «здоровой» пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
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