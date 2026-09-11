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5G запустили в 16 городах России

5G запустили в 16 городах России

В России официально запустили сети 5G. Как сообщило Минцифры, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около десяти миллионов человек, а услуги предоставляют операторы "большой четвёрки".

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