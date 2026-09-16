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Царьград

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Зеленский признал - Украина не победит. Глава киевского режима хочет завершить СВО

Зеленский признал - Украина не победит. Глава киевского режима хочет завершить СВО

Глава киевского режима открыто признал, что ВСУ не смогут победить Россию.В районе Нефёдовки в Харьковской области украинские боевики предпринимали попытки вырваться из кольца окружения.

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