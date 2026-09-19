Негласные странности офисной жизни: истории, которые не забываются

Офисное пространство давно перестало быть просто местом, где люди выполняют рабочие задачи. За годы, проведенные среди одних и тех же стен, принтеров и переговорных комнат, коллектив неизбежно обрастает собственным фольклором — маленькими ритуалами, странными привычками и историями, которые невозможно объяснить человеку со стороны.
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