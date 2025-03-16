Умер личный духовник патриарха Кирилла старец Илий

Ему было 93 годаВ Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина Пустынь сообщили о том, что «поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин)».
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