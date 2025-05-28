Дети Чукотки побывали в «Артеке»

Победители окружного конкурса юных чтецов «Живая классика» — ученик 5 класса средней школы села Лорино Петр Петров и восьмиклассница Центра образования посёлка Угольные Копи Софья Харчук представили Чукотский автономный округ на Всероссийском финале конкурса в Международном детском центре «Артек», 28 мая сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского АО.
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