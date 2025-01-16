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Кецманович в матче с Хуркачем второй раз обыграл соперника из топ-20 на ТБШ

Кецманович в матче с Хуркачем второй раз обыграл соперника из топ-20 на ТБШ

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу серба. Для Кецмановича это вторая победа над игроком топ-20 на турнире «Большого шлема» – прошлогодний четвертьфиналист Хуркач сейчас занимает 17-ю строчку рейтинга.

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