Вся Запорожская область обесточена в результате обстрелов со стороны ВСУ

Повреждение высоковольтного оборудования, вызванное обстрелами со стороны ВСУ в северо-западной части Запорожской области, привело к отключению электроэнергии во всем регионе, сообщил губернатор Евгений Балицкий 3 июня в своем Telegram-канале.
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