Ford и Geely договорились о совместном использовании автозавода в Испании

Американский автоконцерн Ford Motor и китайский автомобильный гигант Geely 23 июля 2026 года объявили о заключении соглашения по совместной эксплуатации производственного комплекса Ford в испанском городе Альмусафес (провинция Валенсия).
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