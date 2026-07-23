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Ford и Geely договорились о совместном использовании автозавода в Испании

Ford и Geely договорились о совместном использовании автозавода в Испании

Американский автоконцерн Ford Motor и китайский автомобильный гигант Geely 23 июля 2026 года объявили о заключении соглашения по совместной эксплуатации производственного комплекса Ford в испанском городе Альмусафес (провинция Валенсия).

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