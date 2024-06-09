Партия премьера Бельгии де Кроо уйдет в оппозицию

Партия премьер-министра Бельгии Александра де Кроо Open Vld, которая потерпела поражение на выборах в бельгийский федеральный парламент, не собирается участвовать в создании правительственной коалиции и уйдет в оппозицию.
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