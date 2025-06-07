Медведев сказал почему Киев не забирает тела своих солдат

Украинские власти не забирают тела погибших солдат, потому что боятся признать масштабы потерь и не хотят выплачивать компенсации семьям погибших, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 7 июня в соцсети X.
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