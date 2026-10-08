Стокгольм стал главным центром миграции круизных лайнеров

В Стокгольме за последние два года круизный пассажиропоток показал стремительный рост на 50%. В 2024 году столичный порт принял 196 тысяч круизеров, а по прогнозам на сезон 2026 года эта цифра превысит 300 тысяч путешественников, установив новый рекорд.