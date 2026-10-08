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Регионы России

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Стокгольм стал главным центром миграции круизных лайнеров

Стокгольм стал главным центром миграции круизных лайнеров

В Стокгольме за последние два года круизный пассажиропоток показал стремительный рост на 50%. В 2024 году столичный порт принял 196 тысяч круизеров, а по прогнозам на сезон 2026 года эта цифра превысит 300 тысяч путешественников, установив новый рекорд.

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