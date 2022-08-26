На Украине признались, что собираются захватить Крым и создать там базу НАТО

Бывшая заместитель министра обороны Украины, а ныне зампредседателя украинского Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хочет во что бы то ни стало отобрать Крым у России и построить там совместно с Западом военную базу НАТО.
Бывшая заместитель министра обороны Украины, а ныне зампредседателя украинского Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хочет во что бы то ни стало отобрать Крым у России и построить там совместно с Западом военную базу НАТО.
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