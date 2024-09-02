Во Дворце Искусств прошла августовская педагогическая конференция.

Гордимся нашими педагогами!Текущий год объявлен в нашей стране Годом качества, поэтому неслучайно основной темой традиционной августовской педагогической конференции, которая прошла на Бобруйщине в преддверии нового учебного года, стала ´Система образования Бобруйского района в контексте реализации задач Года качества: подходы, направления, задачи´ .
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