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Французские дома моды Givenchy и Yves Saint Laurent закрепили за собой товарные знаки в России

Французские дома моды Givenchy и Yves Saint Laurent закрепили за собой товарные знаки в России

Французские бренды Givenchy и Yves Saint Laurent оформили права на собственные товарные знаки на территории РФ, свидетельствуют сведения базы Роспатента, изученные РИА Новости.

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