Челябинские аграрии планируют собрать два миллиона тонн зерна

Челябинские аграрии в этом году планируют собрать два миллиона тонн зерна. Об этом в ходе совещания при полпреде в УрФО в Челябинске заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
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