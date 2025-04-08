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Сакура и «Ф-1» = Вот почему Гран-при Японии теперь весной!

Сакура и «Ф-1» = Вот почему Гран-при Японии теперь весной!

Гран-при Японии на легендарной трассе «Сузука» – настоящее украшение календаря «Формулы-1». Трек «Хонды» впервые принял заезд в 1987-м и на десятилетия стал точкой кульминации чемпионской интриги – ведь обычно его ставили осенью на концовку сезона.

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