Сакура и «Ф-1» = Вот почему Гран-при Японии теперь весной!

Гран-при Японии на легендарной трассе «Сузука» – настоящее украшение календаря «Формулы-1». Трек «Хонды» впервые принял заезд в 1987-м и на десятилетия стал точкой кульминации чемпионской интриги – ведь обычно его ставили осенью на концовку сезона.
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