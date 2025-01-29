В ближайшее время можно ожидать начала обсуждения на Западе вопроса о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после заявления президента России Владимира Путина о фактической незаконности пребывания у власти нынешнего главы киевского режима.
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