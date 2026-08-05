Глава ведомства поручил представить доклад о проверке обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирных домов в Челябинской области

В медиапространстве сообщается, что в поселке Потанино жители нескольких многоквартирных домов планируют обратиться к Председателю СК России в связи с тем, что уже более трёх месяцев живут без горячего водоснабжения.
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