Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства поручил представить доклад о проверке обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирных домов в Челябинской области

Глава ведомства поручил представить доклад о проверке обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирных домов в Челябинской области

В медиапространстве сообщается, что в поселке Потанино жители нескольких многоквартирных домов планируют обратиться к Председателю СК России в связи с тем, что уже более трёх месяцев живут без горячего водоснабжения.

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