История России и многих других стран богата на важные события свершившиеся 5 апреля Ирина ЛысенкоПятые сутки апреля стали днем, пропитанным событиями, оставившими неизгладимый след в истории России и мира.
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