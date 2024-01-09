Разработчик отправленного к Луне модуля сообщил о нештатной ситуации с ним

Американская компания ULA запустила к Луне ракету «Вулкан» с модулем «Перегрин». Вместе с ним на спутник поставят образцы волос трех американских президентов, прах актеров и создателей сериала «Звездный путь» и научные приборы, пишет CNN.
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