Командование ВМС США усиливает военное присутствие в Европе второй АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Командование ВМС США усиливает военное присутствие в Европе второй АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78)

США приняли решение усилить военное присутствие в Европе в морской составляющей, отправив туда вторую авианосную группу.

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