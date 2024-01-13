США запретили использовать Patriot против "Кинжалов". ПВО Украины тает на глазах

В украинском сегменте соцсетей паника: на фронте обстановка для ВСУ близка к критической, солдат косят болезни, Марьинка потеряна, "мясорубка" у Авдеевки и в Крынках, а ещё эффективность ПВО сильно упала из-за уничтожения нескольких батарей ЗРК NASAMS и IRIS-T.