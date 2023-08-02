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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО

"Элитой армии и примером для молодежи" назвал президент Беларуси силы специальных операций Вооруженных Сил страны в поздравлении, которое адресовал 2 августа личному составу и ветеранам ССО по случаю Дня десантников и сил специальных операций.

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