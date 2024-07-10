Концерн "Калашников" передал новые образцы оружия в Артиллерийский музей

Несмотря на непростую историю, связанную с боевым оружием, Российский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и связи (ВИМАИВиВС) продолжает расширяться благодаря усилиям своих сотрудников и поддержке ведущих производителей оружия.
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