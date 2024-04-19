Тульские спасатели потушили два пожара за прошедшие сутки

В Тульской области за минувшие сутки, с 18 по 19 апреля, случились два техногенных пожара и две автомобильные аварии, по данным регионального МЧС, Отметим, что речь идет лишь о тех происшествиях, последствия которых устраняли спасатели.
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