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Министр обороны ФРГ прокомментировал планы разместить американские ракеты

Министр обороны ФРГ прокомментировал планы разместить американские ракеты

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не нужно сравнивать планы по размещению на немецкой территории американских ракет с событиями вокруг ракет Pershing-2, размещенных в Западной Германии в 1980-х годах.

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