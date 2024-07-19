Министр обороны ФРГ прокомментировал планы разместить американские ракеты

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не нужно сравнивать планы по размещению на немецкой территории американских ракет с событиями вокруг ракет Pershing-2, размещенных в Западной Германии в 1980-х годах.
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