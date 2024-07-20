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Фигура Винисиуса появится в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Вингер «Реала» испугал посетителей, изображая ее

Фигура Винисиуса появится в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке. Вингер «Реала» испугал посетителей, изображая ее

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке объявил, что его коллекцию пополнит фигура вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

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