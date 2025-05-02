Лучшие снимки Хаббла за 35 лет работы на орбите Земли

Первый телескоп такого рода был разработан совместно НАСА и Европейским космическим агентством и установлен на космическом челноке Discovery 24 апреля 1990 года! С тех пор он провел около 1,7 миллиона наблюдений и изучил около 55 000 астрономических объектов.
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