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Татар-информ

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Минниханов: имя Хади Атласи стало символом служения народу

Минниханов: имя Хади Атласи стало символом служения народу

Имя государственного деятеля, историка и просветителя Хади Атласи стало символом служения своему народу.

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