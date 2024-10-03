"Рольф": спрос на гибридные автомобили вырос вдвое

В сентябре трафик в автосалонах параллельного импорта холдинга "Рольф" вырос на 30%. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии